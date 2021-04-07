330 bin 'Hayriye Biberi' fidesi çiftçilere dağıtıldı - Son Dakika

330 bin 'Hayriye Biberi' fidesi çiftçilere dağıtıldı

07.04.2021 13:11
330 bin 'Hayriye Biberi' fidesi çiftçilere dağıtıldı, System.String[]

Adana'da tescilli ata tohumundan elde edilen 330 bin 'Hayriye Biberi' fidesi, çiftçilere dağıtıldı.

Adana'da tescilli ata tohumundan elde edilen 330 bin 'Hayriye Biberi' fidesi, çiftçilere dağıtıldı.

Yaşanılan pandemi süreci gıda güvenliği konusunun ülkeler için önemini tekrar gündeme getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda da ata tohumlarının Çukurova bölgesinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında Kasım ayında protokol imzalandı.

İmzalanan protokol ile bölgedeki tek tescilli ata tohumu olan ve halk arasında Adana Karaisalı tipi olarak bilinen "Hayriye Biberi"nin bölgede yaygınlaştırılması amacıyla tescilli tohumlardan üretilen 330 bin fide Adana ve Mersinli üreticilere dağıtıldı.

"Çalışmalarımız devam edecek"

Dağıtım töreninde gazetecilere konuşan Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Savaş Ülger, yerel ürünlerin ortaya çıkartılmasının önemli olduğunu söyledi. Ülger, "Anadolu'nun tarihsel ve kültürel özelliklerini taşıyan yerel ürünlerin ortaya çıkarılması, çoğaltılması çok önemli bir konu. Bunları her türlü platformlarda desteklememiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın 2017 yılında başlatmış olduğu 'Anadolu Ata Tohumları' projesi kapsamında da Anadolu'da yer alan bu yerel ürünlerin çeşitlerinin arttırılması konusunda çalışma başlatıldı. Bu doğrultuda ve kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 yılından itibaren ata tohumunun yaygınlaştırılmasına yönelik bir program başlattı. 2020 yılında yaptığımız protokolle ilk ortaya çıkan tescilli Karaisalı Biberi'nin yaygınlaştırılması oldu. Bu protokolle ajansımızın da desteğiyle 330 bin adet tohum satın alındı ve bunların fideye çevrilerek çiftçilere dağıtılmasını hedefledik. Bu kapsamda çalışmalarımız devam edecek. Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çiftçiler ellerinde bulunan yerel tohumları kayıt altına aldırsın"

Mersin Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Nevzat Zaim, "Bakanlığımızca yerel tohumların korunmasıyla ilgili 'Tohum Gen Bankalarımız' var. Bunun dışında 2019 yılında yerel tohumların korunmasıyla ilgili çıkartılmış bir yönetmelik var. Bu kapsamda çiftçilerimiz ellerinde bulunan yerel tohumları ilçe müdürlüklerine ve araştırma enstitülerine getirerek bunların kayıt altına alınmasını sağlayabilirler" diye konuştu.

"Hem yüksek verimli hem de daha dayanıklı"

Adana Tarım ve Orman Şube Müdürü Yusuf İzzet Işık, "Bu biber çeşidi seleksiyon yöntemiyle elde ediliyor. Normal biber çeşitleri hastalıklara dayanamadı ve verimlerde düşüklüğe neden oldu. Hayriye biberiyse hem yüksek verim hem de hastalık ve zararlara dayanıklılık açısından daha iyi" dedi.

Çiftçi Mehmet Emin Şahin ise hafta sonu biberleri ekeceğini, Ağustos ayında da hasadı yapacaklarını söyledi. - ADANA

330 bin 'Hayriye Biberi' fidesi çiftçilere dağıtıldı
330 bin 'Hayriye Biberi' fidesi çiftçilere dağıtıldı
330 bin 'Hayriye Biberi' fidesi çiftçilere dağıtıldı
330 bin 'Hayriye Biberi' fidesi çiftçilere dağıtıldı
330 bin 'Hayriye Biberi' fidesi çiftçilere dağıtıldı
330 bin 'Hayriye Biberi' fidesi çiftçilere dağıtıldı
330 bin 'Hayriye Biberi' fidesi çiftçilere dağıtıldı

Çukurova, Mersin, Tarım, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 330 bin 'Hayriye Biberi' fidesi çiftçilere dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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