330 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 330 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:35 Kaynak: AA
'nin Ayvacık
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye hazırlanan 330 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege
bölgesinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri dün akşam saatlerinden bu sabaha kadar yaptıkları 6 ayrı operasyonda lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye çalışan Afganistan Suriye
ve Filistin
uyruklu olmak üzere toplam 276 Düzensiz göçmen yakaladı. Yapılan ilk operasyonda 58 Düzensiz Göçmen yakalandı ardından yapılan diğer operasyonlarda 41, 49, 31, 52 ve 45 kişi olmak üzere toplam 276 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan Düzensiz Göçmenler Botlarla Küçükkuyu
'da ki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi. Göçmenlere burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. . Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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