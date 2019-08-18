Son Dakika Haberleri: 330 düzensiz göçmen yakalandı
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330 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 330 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 330 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege bölgesinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri dün akşam saatlerinden bu sabaha kadar yaptıkları 6 ayrı operasyonda lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye çalışan Afganistan Suriye ve Filistin uyruklu olmak üzere toplam 276 Düzensiz göçmen yakaladı. Yapılan ilk operasyonda 58 Düzensiz Göçmen yakalandı ardından yapılan diğer operasyonlarda 41, 49, 31, 52 ve 45 kişi olmak üzere toplam 276 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan Düzensiz Göçmenler Botlarla Küçükkuyu'da ki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi. Göçmenlere burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. . Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:35 Kaynak: AA
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