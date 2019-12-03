Son Dakika Haberleri: 330 öğrencinin oluşturduğu dev tekerlekli sandalye figürü havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel 330 öğrencinin oluşturduğu dev tekerlekli sandalye figürü havadan görüntülendi - Son Dakika

330 öğrencinin oluşturduğu dev tekerlekli sandalye figürü havadan görüntülendi

6 saat önce

Başakşehirli öğrenciler, Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) Projesi kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için farklı bir projeye imza attı.

330 öğrencinin oluşturduğu dev tekerlekli sandalye figürü havadan görüntülendi, System.String[]

Başakşehirli öğrenciler, Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) Projesi kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için farklı bir projeye imza attı. 330 öğrenci, tekerlekli sandalye figürü oluşturarak engelsiz bir dünyaya dikkat çekti. Öğrencilerin dev tekerlekli sandalye figürü oluşturma anları havadan drone ile görüntülendi.


Başakşehir Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) Projesi, farklı etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Proje kapsamında Armağan Anadolu Lisesi öğrencileri, Beden Eğitimi Öğretmenleri Kenan Uzun ve Göktürk Ekim liderliğinde bir araya geldi. 330 öğrenci, okul bahçesinde tekerlekli sandalye figürü oluşturarak farkındalık oluşturdu. Okul öğrencilerinden Alara Gökçe ve Taner Bayram, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza atmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Tüm vatandaşlarımızı engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.


"Asıl sorun, kalplerdeki engeller"


Toplumda farkındalık oluşturmak için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini vurgulayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Asıl sorun, fiziki engeller değil, kalplerdeki engeller. Bu bilincin tüm topluma yayılmasını amaçlıyoruz. Mutluluğun şehri Başakşehir'de engel yok diyor. Tüm vatandaşlarımızı, engelli kardeşlerimiz için daha duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Günü, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:25 Kaynak: İHA
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