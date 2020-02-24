332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu - Son Dakika

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

7 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak 332 konut için başvuru süreci tamamlandı.

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak 332 konut için başvuru süreci tamamlandı. TOKİ tarafından yapılacak 332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu.


Bozüyük'te 100 adet 2+1 konut için bin 187, 232 adet 3+1 konut için ise 932 kişinin başvurusu kabul edildi. 83 kişinin başvurusu belirlenen şartları taşımadığı gerekçesiyle kabul edilmedi.


Kura çekimi 9 Haziran'da


TOKİ tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlar büyük sevinç yaşarken, ev sahibi olabilmek için kura gününü beklemeye başladılar. Konutların kura çekiminin 9 Haziran Salı günü yapılacağı belirtildi.


Diğer taraftan konutların yapılacağı yerin belirsizliği sürerken, konutların büyük ihtimalle ikinci etap TOKİ konutlarının bulunduğu alandaki hazine arazisine yapılacağı kaydedildi. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:58 Kaynak: İHA
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