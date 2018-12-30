334 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

Van'da bir araçta 334 parça tarihi eser ele geçirdi.

Van'da bir araçta 334 parça tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisi üzerine zanlıların kullandıkları aracı yakın takibe aldı. Yapılan takip neticesinde şüphelilerin kullandıkları araç Tuşba ilçesi Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde durduruldu. Araçta yapılan aramada Urartu ve Yakın Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 25 adet çanak çömlek, bir adet bilezik, 28 adet bronz halka, 271 adet takı ve boncuk, 9 adet obje olmak üzere toplam 334 parça tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.



(İHA)

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