335 kişi köpek ve kedi saldırısı sebebiyle hastanelere başvurdu - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'de son 6 ayda 335 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayeti ile sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Düzce'de son 6 ayda 335 kişi kedi tırmalaması ve köpeğin ısırması neticesi sağlık kuruluşlarına müracaat etti. Ocak ayında 22, Şubat ayında 58, Mart ayında 60, Nisan ayında 70, Mayıs ayında 78 ve Haziran ayında 47 kişi kedi tırmalaması ve köpek ısırması şikayeti ile hastanelere başvurdu. Vatandaşlara saldıran kedi ve köpekler Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak 10 gün müşahede altına tutuldu.

Müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlemlenmedi. - DÜZCE