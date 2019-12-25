335 sokak hayvanı sahiplenildi - Son Dakika
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335 sokak hayvanı sahiplenildi

6 saat önce

Sokak Hayvanları Bakım Merkezi'ndeki 335 sokak hayvanı sahiplenildi.

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Sokak Hayvanları Bakım Merkezi'ndeki 335 sokak hayvanı sahiplenildi.


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı'nı gezerek incelemelerde bulundu. Sokak Hayvanları Bakım Merkezi içerisinde yapılan çalışmalar ve verilen hizmetlerle ilgili kısa bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu merkezimizde sokak hayvanlarına yönelik olarak bakım, tedavi ve rehabilite hizmetleri veteriner hekimi arkadaşlarımız tarafından büyük bir titizlikle verilmektedir. Barınağımız sokak hayvanlarına yönelik güzel çalışmalar yürütmektedir. Yıl içerisinde merkezimize gelen 1433 sokak hayvanının tedavileri ve aşıları yapılarak kısırlaştırılmışlardır.


Merkezimizde bulunan personellerimiz özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedirler. Hayvan Barınağımız; yapılan bütün çalışmaları ve hayvanların tedavileri sırasında bulundukları ortamların temizliği, hijyen ve düzeni ile örnek olacak bir merkez. Bölgemize örnek olacak olan bu merkezimiz sokak hayvanlarına yönelik yapmış olduğu çalışmalarda önemli mesafeler kat etmiştir" dedi.


Başkan Gürkan ayrıca, "Büyükşehir Belediyesi olarak başıboş olarak doğaya bırakılan tek tırnaklı at, katır, eşek gibi büyükbaş hayvanların da yine Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı içerisinde gerekli bakım ve tedavileri yapılmaktadır. Bu hayvanlarla ilgili olarak yeni kapalı bir alanın oluşturulmasına yönelik olarak ilgili arkadaşlarımızla gerekli fikir alışverişinde bulunduk. İleri aşamada bu hayvanların rehabilite edilebileceği kapalı alanların oluşturulması noktasında çalışmalar yürütülecektir" şeklinde konuştu.


Başkan Gürkan Sokak Hayvanlarının bu merkezde sahiplendirildiğini de belirterek, "Bu merkezimiz aynı zamanda hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza da yardımcı olmaktadır. Yıl içerisinde 335 hayvan sahiplendirilmiş olup, hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızın merkeze müracaat ederek istedikleri hayvanı sahiplenebilirler" diye konuştu. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:34 Kaynak: İHA
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