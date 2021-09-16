34. Ahilik Haftası kutlamaları sürüyor

Kurduğu Ahilik Teşkilatı ile sosyal hayatı düzenleyen Ahi Evran-ı Veli'yi anmak ve ilkelerini yaşatmak amacıyla her yıl düzenlenen "Ahilik Haftası" etkinlikleri Pazartesi günü başladı.

Ticaret Bakanlığı koordinesinde kutlanan 34. Ahilik Haftası etkinlikleri Kaleden yapılan Top Atışı ve Cacabey Meydanında Atatürk Anıtına Çelenk Sunumu ile başladı. Ahi Evran-ı Veli Türbesinin ziyaret edilerek dua okunan programda, buradan Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ne kadar devam eden Kortej Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, il protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezindeki Haftanın Açılış programı öncesinde Açık Cezaevi ve Denetimli Serbestlik Sergisi, Aile Yaşam Merkezince hazırlanan Bozkırın Erenleri Resim Sergisi, Ahilik Eserleri Fotoğraf Sergisi ve Türksoy Ressamlar Sergisinin açılışları gerçekleştirildi. Ahilik Haftası açılış konuşmasını yapan Vali İbrahim Akın, Türk Milletinin kendisini asırlar boyunca huzur ve barış içinde yaşatacak toplumsal yapılanmaları ile dünyaya örnek olmuş bir millet olduğunu, bu yapıların en önemlilerinden birisinin de doğduğu bu topraklardan geniş bir coğrafyaya yayılan Ahilik Geleneği olduğunu söyledi. Ahilik Teşkilatının kültür ve medeniyetimizin gelişmesinde, sosyal, ekonomik ve ticari hayatımızın belirli kurallar dahilinde işleyişinde ve çalışma hayatının ahlaki değerlerle bütünleşmesinde büyük rol oynadığını belirten Vali İbrahim Akın, "Ahilik kurumu, doğruluğu, dürüstlüğü, ahlaklı olmayı, helal kazancı, yardımlaşma ve dayanışmayı temel alan felsefesiyle, esnaf ve sanatkarlarımızın belli kurallar içinde yetişmesine, ehliyet ve liyakat unsurları dahilinde mesleğinde yükselmesine katkıda bulunmuştur. Ahiliğe göre iş hayatında başarılı olmanın yolu dürüstçe üretmekten, kardeşçe paylaşmaktan, emeğe ve kul hakkına saygı göstermekten geçmektedir. Günümüzde insanı sadece ekonomik bir meta olarak gören anlayış karşısında paylaşmayı esas alan Ahilik ilkelerinin kıymetini daha iyi anlıyoruz. " dedi.

Başkan Ekicioğlu, açılış konuşmasında şunları ifade etti: Yüzyıllar öncesinden Anadolu'da toplumsal adalet ve toplumsal birliğin gelişmesi için mücadele veren ve hemşehrisi olmaktan onur duyduğumuz Ahi Evran-ı Veli'nin önderliğinde gelişen Ahilik Teşkilatı, başta esnaflarımız olmak üzere toplumun bütün kesimine haktan ve doğrudan yana olmayı ilke edinmiştir. Ahi Evran-ı Veli, toplumsal düzenin ve birliğin sağlanması için farklı bir bakış açısı geliştirmiş, kooperatifçilik gibi kurumlarla toplumsal yaşam içerisinde birlikte üretmenin, adaletli bölüşmenin ve dayanışma kültürünün gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Ahi Evran-ı Veli'nin Doğumunun 850. Yıl Dönümünün UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına alınması da bu kapsamda bizler için büyük önem arz etmektedir. Toplumda birlik ve dayanışma sağlayan, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın düzenlenmesinde rol oynayan, merkezi Kırşehir olan ve Anadolu'da yüzyıllardan beri varlığını sürdüren Ahilik anlayışını sadece belli gün ve haftalarda kutlamak yerine günümüzde de hayatın içerisinde sürdürebilirsek ticari ve toplumsal ilişkilerde yaşadığımız birçok sorunu ortadan kaldırabileceğimize inanıyorum. Sanayide ve ticarette doğruluktan ve dürüstlükten ödün vermeden Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran'ın öğretileri ile birbirimizle kucaklaşarak dünya milletleri ile yarışmalıyız. Ekonomimizin bel kemiği olan esnaf ve sanatkarlarımız tarihinden aldığı bu güçlü mirası koruyarak evrensel değerlerle bütünleşerek ilerleyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Pir Ahi Evran-ı Veli'yi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, başta Ahi Esnaflarımız olmak üzere bütün ticaret erbabının ve hemşehrilerimin 57. Esnaf Bayramı ve 34. Ahilik Haftası'nı kutluyorum. 13-19 Eylül 2021 tarihlerindeki kutlamalara tüm Ahi Esnafımızın ve Kırşehirli hemşehrilerimi katılmaya davet ediyorum. "

Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Sezai Uçarmak da yaptığı konuşmada, Ahilik değerlerini gelecek nesillere aktarılması için Ahiliğin hem okullarda ders olarak okutulması gerektiğini hem de esnafın üretimden tüketime kadar Ahilik değerlerine sıkı sıkıya bağlı olması gerektiğini söyledi. Milletvekili Mustafa Kendirli de konuşmasında, "Doğruluğu, dürüstlüğü, helal kazancı, sabrı ve kanaati öğreten bir mektep olan Ahilik teşkilatının başkenti Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinliklerinin sürdürülmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Gelenekleri ve görenekleri büyük bir hazineye sahip ülkemizde, usta-çırak ilişkisiyle geleceği şekillendiren Ahilik geleneği medeniyetimizin en büyük zenginliklerinden birisidir. " şeklinde konuştu.

Milletvekili Metin İlhan da "Ahi Evran, Hacı Bektaş, Yunus Emre, Aşık Paşa ve diğer birçok alimlere ev sahipliği yapan Kırşehir'de Ahilik geleneğini yaşatıyor olmak bizler için çok değerlidir. Böylesine bir tarihi birikim ve kültüre sahip olmak sadece ilimiz için değil, ülkemiz ve dünya için de örnek alınması gereken bir durumdur. " sözlerine yer verdi. Kırşehir ESOB Başkanı Bahamettin Öztürk'ün de bir konuşma yaptığı Haftanın açılışının ardından Cacabey Meydanına kurulan Ahiler Çarşısı, Ahiler Sağlık Çadırı ile Uzun Çarşıda hafta boyunca sürecek olan Kırşehir Alışveriş Festivalinin açılışı gerçekleştirildi.

Vatandaşlara Ahi Pilavı, Ahi Helvası ve Ahi Şerbetinin ikram edildiği Ahilik Haftası etkinlikleri, düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam edecek. Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Kırşehir'e gelerek Şed Kuşatma Törenine katılacak.

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