34 BİN KAÇAK GÖÇMEN ÜLKESİNE GERİ GÖNDERİLDİ - Son Dakika
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34 BİN KAÇAK GÖÇMEN ÜLKESİNE GERİ GÖNDERİLDİ

08.06.2022 11:04
34 BİN KAÇAK GÖÇMEN ÜLKESİNE GERİ GÖNDERİLDİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ocak ayından itibaren ülkelerine gönderilen kaçak göçmen sayısının 34 bin 112'ye ulaştığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ocak ayından itibaren ülkelerine gönderilen kaçak göçmen sayısının 34 bin 112'ye ulaştığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kaçak göçle mücadeleye yönelik sınırlarda alınan güvenlik önlemlerinin yanı sıra denetimlerin de artırıldığı belirtilerek, "Kolluk birimlerinin yoğun operasyonu ve denetimleri sonucunda özellikle son dönemde yakalanan Afganistan uyruklu kaçak göçmeler charter seferleri ve tarifeli uçaklarla ülkelerine sınır dışı ediliyor. 27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan'a uçuşların açılmasından itibaren 11 bin 646'sı 66 charter seferiyle ve 6 bin 610'u tarifeli olmak üzere toplam 18 bin 256 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine geri gönderildi. Bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen kaçak göçmen sayısı ise 34 bin 112'ye ulaştı" denildi.

'SINIR DIŞI İŞLEMLERİNE DEVAM EDİLECEK'

Yalova'nın Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde 4 Haziran'da kamyondan inerek kaçmaya çalışan 37 Afganistan uyruklu göçmenin de aralarında bulunduğu 178 kaçak göçmenin de bugün sabaha karşı İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildiği belirtilerek, "Seyahat belgesi temin edilen ve seyahat planlamaları yapılan 3 bin 188 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerine ise devam edilecek. Geri Gönderme Merkezlerinde ve kolluk birimlerinde işlemleri devam eden 89 farklı uyruktan 24 bin 344 yabancı an itibarıyla sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altında bulunuyor. Bu yabancılardan 14 bin 255'i Afganistan, 3 bin 681'i Pakistan, 1823'ü Suriye ve 4 bin 585'i diğer uyruklardan oluşuyor" ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ


34 BİN KAÇAK GÖÇMEN ÜLKESİNE GERİ GÖNDERİLDİ
34 BİN KAÇAK GÖÇMEN ÜLKESİNE GERİ GÖNDERİLDİ
34 BİN KAÇAK GÖÇMEN ÜLKESİNE GERİ GÖNDERİLDİ
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İçişleri Bakanlığı: '18.256 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ülkesine geri gönderildi' İçişleri Bakanlığı: '18.256 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ülkesine geri gönderildi' Pakistan ve Almanya, Afganistan'daki krizin engellenmesi için birlikte çalışacak Pakistan ve Almanya, Afganistan'daki krizin engellenmesi için birlikte çalışacak
Kaynak: DHA

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 34 BİN KAÇAK GÖÇMEN ÜLKESİNE GERİ GÖNDERİLDİ - Son Dakika

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