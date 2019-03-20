Son Dakika Haberleri: 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı

34 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren 34 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Bürosu ekipleri, Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yaptıkları kontrolde batı illerine gitmek üzere olan bir grup yabancı ile karşılaştı.

Kimlik kontrolü ve inceleme sonucu yurda kaçak girdikleri belirlenen 30'u Afganistan ve 4'ü Pakistan uyruklu 34 kişi yakalandı.

Emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:08 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İcra Müdürünün, Zimmetine Geçirdiği Paralarla Aldığı 6 Kilo Altın Operasyonla Ele Geçirildi Oyuncu Ümit Yesin, Gözyaşları Arasında Son Yolculuğuna Uğurlandı 70 Milyonluk Büyük İkramiyenin Sahibi Parasını Hala Almadı! Talihlinin Kaybı 2,6 Milyon Lira Küçükçekmece'de Günlük Kiralık Dairede Kadın Cinayeti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 14:10:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]