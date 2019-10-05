Son Dakika Haberleri: 34 düzensiz göçmen yakalandı
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34 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 34 Afgan uyruklu göçmen yakalanırken, iki kişi insan ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

34 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 34 Afgan uyruklu göçmen yakalanırken, iki kişi insan ticareti yapmak suçundan tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kayseri- Malatya yolunda yaptığı uygulamada, bir yolcu otobüsünde 34 Afgan göçmen yakalandı.


Üçüncü ülkelere gitmek isteyen göçmenler, geri gönderme merkezine teslim edilirken, göçmenlerin sevk ve idaresine organizatörlük yaptıkları belirlenen M.I ve E.B. haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:27 Kaynak: İHA
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