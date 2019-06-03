Son Dakika Haberleri: 34 kaçak göçmen Göç İdaresine teslim edildi
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34 kaçak göçmen Göç İdaresine teslim edildi

36 dakika önce

Niğde'de polis tarafından durdurulan bir yolcu minibüsünde Afganistan ve Pakistan uyruklu 34 kaçak göçmen yakalandı.

34 kaçak göçmen Göç İdaresine teslim edildi, System.String[]
Niğde'de polis tarafından durdurulan bir yolcu minibüsünde Afganistan ve Pakistan uyruklu 34 kaçak göçmen yakalandı.

Niğde- Adana Yolu Ulukışla Eminlik Gişeleri'nde asayiş uygulaması yapan Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç. yönetimindeki 27 U 8091 bir minibüsü durdurdu. Minibüste, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen Afganistan ve Pakistanlı uyruklu sahte kimliklerle 34 kaçak göçmen bulundu. Kaçak göçmenler, Ulukışla İlçe Polis Merkezine götürülürken minibüs sürücüsü M.Ç. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:47 Kaynak: İHA
Afganistan, Polis, Niğde, 3. Sayfa
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