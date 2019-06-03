34 kaçak göçmen Göç İdaresine teslim edildi
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Niğde'de polis tarafından durdurulan bir yolcu minibüsünde Afganistan ve Pakistan uyruklu 34 kaçak göçmen yakalandı.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:47 Kaynak: İHA
'de polis tarafından durdurulan bir yolcu minibüsünde Afganistan
ve Pakistan
uyruklu 34 kaçak göçmen yakalandı.
Niğde- Adana
Yolu Ulukışla
Eminlik Gişeleri'nde asayiş uygulaması yapan Niğde İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, M.Ç. yönetimindeki 27 U 8091 bir minibüsü durdurdu. Minibüste, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen Afganistan ve Pakistanlı uyruklu sahte kimliklerle 34 kaçak göçmen bulundu. Kaçak göçmenler, Ulukışla İlçe Polis
Merkezine götürülürken minibüs sürücüsü M.Ç. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE
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