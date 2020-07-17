34. La Liga şampiyonluğunu kazanan Real Madrid, toplam kupa sayısını 91'e çıkardı! - Son Dakika

34. La Liga şampiyonluğunu kazanan Real Madrid, toplam kupa sayısını 91'e çıkardı!

Rakibi Barcelona'yı şampiyonluk yarışında geride bırakan Real Madrid aynı zamanda toplam kupa sayısında da Katalan kulübünü yakaladı.

Rakibi Barcelona'yı şampiyonluk yarışında geride bırakan Real Madrid aynı zamanda toplam kupa sayısında da Katalan kulübünü yakaladı.

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Real Madrid lig şampiyonluğuyla birlikte, Barcelona gibi, önemli sayılan ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazandığı toplam kupa sayısını 91 yaptı.


Real Madrid şimdiye kadar 34 lig, 13 Şampiyonlar Ligi (6'sı eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası), 7 Dünya Kulüpler Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası, 2 UEFA Kupası, 19 Kral Kupası, 11 İspanya Süper Kupası, 1 La Liga Kupası kazandı.


Barcelona da 26 lig, 5 Şampiyonlar Ligi (1'i eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası), 3 Dünya Kulüpler Kupası, 4 UEFA Kupa Galipleri Kupası, 13 İspanya Süper Kupası, 30 Kral Kupası, 5 Avrupa Süper Kupası, 2 La Liga Kupası, 3 Fuar Şehirleri Kupası'nı müzesine götürdü.


Her iki kulübün son 15 yıldaki başarılarına bakıldığında Barcelona'nın neredeyse tüm kupalarının 3'te 1'ini bu dönemde kazandığı görülüyor.


2005'ten bu yana Barcelona 36, Real Madrid ise 22 kupa kazanma başarısı gösterdi. Son 15 sezonda Barcelona 9, Real Madrid ise 4 kez lig şampiyonluğu ipini göğüsledi.


Son iki sezondur Barcelona'nın şampiyonluk üstünlüğüne bu sezon son veren Real Madrid, aynı zamanda Kovid-19'dan dolayı verilen üç aylık aradan dolayı tarihin en uzun La Liga sezonunu (17 Ağustos-19 Temmuz) şampiyon bitirmiş oldu.


Son 10 maçını kazanan Real Madrid, Kovid-19 döneminde hiçbir maçını kaybetmedi.


Real Madrid ayrıca, sezon boyunca sahasında oynadığı maçlarda hiç yenilgi almayan tek takım olarak öne çıktı.


Eflatun beyazlılar, sahasında sadece Valladolid (1-1), Real Betis (0-0), Athletic Bilbao (0-0) ve Celta Vigo (2-2) maçlarında berabere kaldı.


Real Madrid'in bu sezonki başarısında öne çıkan futbolcular ise kaptan Sergio Ramos, forvette Karim Benzema ve kaleci Thibaut Courtois oldu.


La Liga tarihinin en fazla gol atan savunma oyuncusu rekorunu kıran Sergio Ramos, kariyerinde toplamda 69 kez rakip ağları havalandırdı.


Bu sezon Real Madrid formasıyla 10 gol atan 34 yaşındaki Sergio Ramos, takımının aldığı kritik galibiyetlerde kilit isim oldu.


La Liga'nın en az gol yiyen takımı olan Real Madrid'de başarılı bir sezon geçiren Belçikalı kaleci Thibaut Courtois de oynadığı 34 maçta kalesinde 20 gol gördü. Courtois, La Liga'da sezonun en iyi kalecisine verilen Zamora ödülünün de sahibi oldu.


Real Madrid'in en golcü futbolcusu olan Karim Benzema, La Liga'nın bitimine bir maç kala 21 gol istatistiğiyle oynadı. Benzema, gol krallığı yarışında Lionel Messi'nin (23) ardından ikinci sırada bulunuyor.


Real Madrid, Barcelona, La Liga, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:36 

Son Dakika Spor 34. La Liga şampiyonluğunu kazanan Real Madrid, toplam kupa sayısını 91'e çıkardı! - Son Dakika Spor
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