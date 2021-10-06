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34 öğrenci hastaneye kaldırılmıştı! "Kızılay'ın keklerinden zehirlendiler" iddiasına cevap geldi: Doğru değil - Son Dakika

34 öğrenci hastaneye kaldırılmıştı! "Kızılay'ın keklerinden zehirlendiler" iddiasına cevap geldi: Doğru değil

06.10.2021 17:49

Buca'daki Sevgi Ferit Akın Ortaokulu'ndaki 34 öğrenci önceki gün zehirlenme şüphesiyle tedavi için hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin "Kızılay'ın dağıttığı kek ve meyve suyundan zehirlediği" iddiası için açıklama yapan Türk Kızılay Buca Şubesi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İzmir Buca'daki Sevgi Ferit Akın Ortaokulu'nda öğrenim gören 34 öğrenci önceki gün aynı anda mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin zehirlenme nedenleriyle ilgili Kızılay'ın dağıttığı kekler ve meyve suları gösterilirken, Kızılay'dan yapılan açıklamada bu iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

"AÇIKLAMA YAPMA İHTİYACI DOĞDU"

Türk Kızılay tarafından okulda düzenlenen etkinlikte dağıtılan kek ve meyve suyunun zehirlenmeye neden olduğu iddialarının tamamen gerçek dışı olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İzmir'in Buca ilçesinde bulunan ilköğretim okullarında düzenlenen gezici sinema etkinliği sırasında Sevgi Fırat Akın İlköğretim Okulu'nda bazı öğrencilerin gıda zehirlenmesi şüphesi ile sağlık kontrolünden geçirilmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın okullarda gezici sinema projesi İzmir'in Buca ilçesinde bulunan ilköğretim okullarında sinema gösterimi yapılması planlanmıştır. Mülki idare amirlerinin talebi üzerine Kızılay Buca Şubesi tarafından öğrencilere kek ve meyve suyu ikramında bulunulmuştur.

"SON KULLANIM TARİHLERİ 2023'TÜR"

Bu kapsamda Buca ilçesinde etkinliğe katılan 1190 çocuğa ikramda bulunulmuştur. İkram malzemeleri dağıtımdan bir gün önce Türkiye çapında şubeleri bulunan büyük bir toptancı marketten temin edilmiş olup, son kullanım tarihleri 2022 ve 2023 yıllarına kadardır. Buna ilişkin faturalar ve diğer belgeler İzmir Tarım İlçe Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmiştir. Etkinliğe katılan çocuklardan bazılarının mide bulantısı gibi şikayetleri üzerine okul müdürü, okula sağlık ekiplerini çağırmış, sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar tıbbi müdahalenin ardından taburcu edilmiştir. Okul yetkililerinin veli iletişim gruplarından çocukların şikayetlerinin Kızılay'ın ikram malzemelerine bağlı olabileceği yönündeki iddiaları ise tamamen gerçek dışıdır.

"TARIM İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ DE İNCELEDİ"

Tarım İlçe Müdürlüğü uzmanlarının yaptıkları ilk incelemelerde yaygın tüketimi bulunan tanınmış markalara ait ürünlerde sağlık açısından herhangi bir sakıncanın olmadığı anlaşılmıştır. Kızılay, bu bilgileri yayan kişiler hakkında kurumun itibarına verdikleri zarar nedeniyle yasal süreçleri başlatma hakkını da değerlendirmektedir. Yapılan ilk incelemenin ardından uzmanlar incelemelerini okul kantininde satılan ürünlere yöneltmişler ve kantindeki tüm ürünlerden numuneler alınmıştır. Tarım İlçe Müdürlüğü uzmanları bu çerçevedeki araştırmalarını sürdürmektedirler.

"KIZILAY ÇALIŞMALARINI TİTİZLİKLE GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Her yıl yaklaşık 30 milyon kişiye yurt içinde ve yurt dışında yardım malzemesi ulaştıran Kızılay, 153 yıllık kurum kültürünün bir uzantısı olarak her türlü titizliği göstermektedir. Kaldı ki çocuklara yönelik çalışmalarda özel bir hassasiyet gösterilmektedir. Kızılay, İzmir'de yaşanan üzücü olayla ilgili süreci yakından takip etmeye devam etmektedir. Varsa sorumluların açığa çıkartılması için uzmanlara her türlü destek verilmektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

34 öğrenci hastaneye kaldırılmıştı! Kızılay'ın keklerinden zehirlendiler iddiasına cevap geldi: Doğru değil

Hisarcık, Kızılay, İzmir, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 34 öğrenci hastaneye kaldırılmıştı! 'Kızılay'ın keklerinden zehirlendiler' iddiasına cevap geldi: Doğru değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: 34 öğrenci hastaneye kaldırılmıştı! "Kızılay'ın keklerinden zehirlendiler" iddiasına cevap geldi: Doğru değil - Son Dakika
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