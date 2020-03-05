34 şehide 34 hatim duası okundu - Son Dakika
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34 şehide 34 hatim duası okundu

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda kapsamında, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 34 Mehmetçik için 34 hatim duası yapıldı.

Kahramanmaraş'ta, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda kapsamında, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 34 Mehmetçik için 34 hatim duası yapıldı.

Derneğin Kahramanmaraş Şubesince Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, İmam Hatipli öğrencilerin oluşturduğu ekibin ilahi dinletisinin ardından mehter gösterisi yapıldı.

Program kapsamında, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu gerçekleştirilen saldırıda şehit olan 34 Mehmetçik için 34 hatim duası okundu. İmam Hatiplerin kurulma süreci ve yaşatılan zorluklara ilişkin hazırlanan kısa tanıtım videosu izletildi.

Önder İmam Hatipliler Derneği ve Kahramanmaraş İmam Hatipliler Mezunları Derneği (KAMİMDER) İl Başkanı Bilal Güngör, etkinlikte, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"Bu topraklarda derdi olanlar var" ifadesini kullanan Güngör, birileri görmese de birilerinin gündeminde olmasa da bu toprakların hem üstünde hem altında memleket ile dertlenen canların bulunduğunu söyledi.

Söz konusu vatansa tüm ayrılıkları, tüm kızgınlıkları, kırgınlıkları bir kenara bırakıp ölümün üzerine korkusuzca koşan ve yiğitlerine dua ordusu ile destek olan İmam Hatipli gençlerin olduğunu vurgulayan Güngör, "Bu toprağın hem derdi var hem de dertlileri var. Dert, muhatap her kimse artık bu coğrafyada istediğiniz gibi at koşturamayacaksınız demektir. Dert, yeryüzündeki en son gözü yaşlı, mazlumun gözyaşı dinene kadar zalimin karşısına dikilmektir." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise kendisinin ve 5 çocuğunun da İmam Hatipte okuduğunu belirterek, "Sizler sağlam bir tevhid akidesi ve muazzam bir ümmet bilinciyle yetişeceksiniz." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından ÖNDER Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Ceylan, öğrencilerle karşılıklı soru cevap şeklinde sohbet etti.

34 şehide 34 hatim duası okundu

Kahramanmaraş, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:10 Kaynak: AA
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