34. Uluslararası İzmir Festivali, İtalyan operasının genç yıldızlarını ağırladı - Son Dakika

34. Uluslararası İzmir Festivali, İtalyan operasının genç yıldızlarını ağırladı

34. Uluslararası İzmir Festivali'nin ikinci gününde İtalyan operasının genç yıldızları, Çeşme Kalesi'nde sahne aldı.

34. Uluslararası İzmir Festivali'nin ikinci gününde İtalyan operasının genç yıldızları, Çeşme Kalesi'nde sahne aldı. İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'ndan (İKSEV) yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında İtalyan operasının genç yıldızları soprano Sabrina Sanza ve bariton Guido Dazzini, piyanist Michele Renna eşliğinde, lirik, romantik ve coşkulu aryaları seslendirdi. İzmir İtalya Konsolosluğu ve İKSEV işbirliği ile gerçekleşen konser öncesi İtalya'nın İzmir Konsolosu Valeria Giorgio, İKSEV Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper'e İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın takdir ettiği Subaylık Mertebesinde İtalyan Yıldızı liyakat madalyasını taktı. 34. Uluslararası İzmir Festivali, 24 Ağustos'ta İzmir Agora'da yapılacak Schumann Quartet konseriyle devam edecek.

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