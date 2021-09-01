34. Uluslararası İzmir Festivali sona erdi - Son Dakika

Programın sonunda Antonio Placer Sextet, Antonio Campos ve Rafael Campallo'nun sunduğu "Trovaores" gösterisi sunuldu.???????

Konserde sanatçılar flamenko, caz ve şansonlardan örnekler sundu.

34. Uluslararası İzmir Festivali, Antonio Placer Sextet, Antonio Campos ve Rafael Campallo'nun sunduğu "Trovaores" gösterisi ile sona erdi.

Erkek arkadaşı tarafından camdan atılan kadın, "müşteki sanık" olarak gösterilmesine itiraz etti