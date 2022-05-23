34 ve 18 yıl hapis cezası ile aranan 2 firari tutuklandı - Son Dakika
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34 ve 18 yıl hapis cezası ile aranan 2 firari tutuklandı

23.05.2022 12:45
34 ve 18 yıl hapis cezası ile aranan 2 firari tutuklandı

Antalya'da farklı suçlardan 34 yıl ve 18 yıl hapis cezası ile aranan 2 firari, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Antalya'da farklı suçlardan 34 yıl ve 18 yıl hapis cezası ile aranan 2 firari, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, Antalya Asliye Ceza İlamat Masasınca "Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama" suçundan 34 yıl hapis cezasıyla aranan İ.A. ve Bodrum İlamat Masasınca "Göçmen Kaçakçılığı Yapma" suçundan 18 yıl 20 gün hapis cezasıyla aranan M.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklandı. - ANTALYA

34 ve 18 yıl hapis cezası ile aranan 2 firari tutuklandı
34 ve 18 yıl hapis cezası ile aranan 2 firari tutuklandı

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Antalya, Banka, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 34 ve 18 yıl hapis cezası ile aranan 2 firari tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 34 ve 18 yıl hapis cezası ile aranan 2 firari tutuklandı - Son Dakika
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