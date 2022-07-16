34 yaşındaki adam kayıplara karıştı - Son Dakika
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34 yaşındaki adam kayıplara karıştı

16.07.2022 17:29
34 yaşındaki adam kayıplara karıştı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde şizofren hastası 34 yaşındaki Celal İnan'ı arama çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde şizofren hastası 34 yaşındaki Celal İnan'ı arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, 14 Temmuz'da Kozlu ilçesi Balçıklı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, şizofren hastası olduğu öğrenilen 34 yaşındaki Celal İnan evden çıkarak bir daha haber alınamadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler İnan'ı kaybolduğu bölgede arama çalışmalarına başladı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 34 yaşındaki adam kayıplara karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 34 yaşındaki adam kayıplara karıştı - Son Dakika
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