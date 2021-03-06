34 yaşındaki Sevda Yaruk, 30 tonluk beton mikserinin şoförlüğünü yapıyor - Son Dakika

34 yaşındaki Sevda Yaruk, 30 tonluk beton mikserinin şoförlüğünü yapıyor

06.03.2021 09:55
34 yaşındaki Sevda Yaruk, 30 tonluk beton mikserinin şoförlüğünü yapıyor, System.String[]

BURSA'da beton mikseri şoförü Sevda Yaruk'u (34) görenler şaşkınlık yaşıyor.

BURSA'da beton mikseri şoförü Sevda Yaruk'u (34) görenler şaşkınlık yaşıyor. Erkek egemen bir sektörde çalışan Yaruk, her gün 30 tonluk beton mikseriyle kentin sokaklarında dolaşıyor. İş başvurusu yaptığı birçok firmanın bir kadının mikser şoförünü olacağına inanmadığını söyleyen Yaruk, "İnat ettim ve bir firmada işe başladım. Kadın olduğumu görenler uzaylı görmüş gibi bakıyor" dedi.

Gemlik ilçesinde yaşayan Sevda Yaruk, çocukluğundan beri babasının mesleği olan ağır vasıta şoförlüğüne merak saldı. Hayali için çalışan Yaruk, 24 yaşına geldiğinde ağır vasıta kullanmak için gerekli olan E sınıfı ehliyet aldı. Bunun ardından iş aramaya başlayan Yaruk, kadın olduğu için ağır vasıta şoförlüğüne firmalar tarafından kabul edemedi. Hayalinden yine de vazgeçmeyen Yaruk, 6 yıl önce Bursa'daki bir hazır beton firmasında iş buldu. İş başvurusu ilk başta firma yetkililerince şaşkınlıkla karşılansa da Sevda Yaruk, iş veren tarafından uygulanan beton mikseri şoförlük testini geçti. Beton mikseri şoförü olarak işe başlayan Yaruk, yetenekleriyle hem meslektaşlarının hem de firma yetkililerin takdirini topladı. Kendisini ilk kez görenlerin şaşkınlık yaşadığını belirten Sevda Yaruk, "İnşaatlarda aracı park ederken 'Gel ağabey gel ağabey' diye bağırırlar genelde. Kadın olduğumu görünce uzaylı görmüş gibi bakıyor" dedi.

'BİRÇOK FİRMA BENİ KABUL ETMEDİ'Küçük yaşlardan beri beton mikseri kullanmak istediğini belirten Sevda Yaruk, "Babam da bu işi yapıyor. Bu mesleğe olan aşkım da babama olan aşkımla aynı. Yıllardır vardı ve en sonunda gerçek oldu. Şoförlüğüm 6 yıl oldu ama kendimi kabullendirmem zor oldu. Ama en sonunda başardım. Arabaya ilk oturduğumda başım döndü. İnsan bir işi seviyorsa muhakkak yapıyor. O yüzden bu sektörde 6 yıldır çalışıyorum. İlk iş görüşmemde suratıma telefonu kapattılar. Mikser operatörünün kadın olabileceğine inanmadılar. Bir çok firmayla görüştüm ama hiç biri kabul etmedi. Görüşmeye bile kabul etmediler ama inat ettim. İşe başladığımda kadın olduğum için çalışma arkadaşlarım bana destek oldu. İşi öğrettiler. İşin devamlılığında zorlukları tabi ki oldu ama sevdikten sonra alışıyor insan. Kadın olarak bunu başarabilmek çok güzel bir şey" dedi.'KADIN OLDUĞUMU GÖRENLER UZAYLI GÖRMÜŞ GİBİ BAKIYOR'Kadınların istediği her şeyi yapabileceğini söyleyen Yaruk, "İnşaatlarda aracı park ederken 'Gel ağabey gel ağabey' diye bağırırlar genelde. Kadın olduğumu görünce uzaylı görmüş gibi oluyorlar. Açıkçası insanların o surat ifadelerini çok beğeniyorum. Türk kadının istedikten sonra yapamayacağı hiç bir şey yok. Burada bu tempoyla çalıştıktan sonra aynı tempo beni evde de bekliyor. Sonuçta evliyim. Evde de sorumluluklarım var. İstedikten sonra yapamayacağımız hiç bir şey yok. Bunu da göstermiş olduk. Zorlandığımız yerler oluyor. Maalesef her inşaatımız düz alanda olmuyor. Rampa çıktığımız oluyor. Kötü zeminlerde çalıştığımız oluyor. Arabalarımız iyi olduğu müddetçe sıkıntı çekmiyorum. Şoför Nebahat diyen oldu. 'Taşıyıcı' diyenler oldu. Değişik isimle hitap edenler oldu" diye konuştu.'ERKEK ŞOFÖRLERİMİZDEN DAHA İYİ'

Sevda Yaruk'un çalıştığı firmanın bölge müdürü Necdet Özer, "Önceki hayatımda TIR şoförlüğü yapıyordum. TIR süren kadın şoför çok gördük ama bir mikser şoförü hiç görmedim. Kadın şoför var deyince kendi kendime hayal ettim. 'Acaba yapabilir mi' diye düşündüm. Kendisini tanıyan arkadaşlar iyi olduğunu söylediler. Arabasına baktığını, işini takip eden biri olduğunu söylediler. Denemeye karar verdik. Başladı ve memnunuz. Hiç bir sıkıntımız ve sorunumuz da yok. İşini takip eder, arabasını temiz tutar. İnanın erkek şoförlerden daha iyi, daha temiz araba tutuyor. Şoförlüğünü test etmek istediğimiz zaman baktığımızda şaşırdık. Şoförlerin yapmasını istediğimiz bazı doneler vardır. Baktığımızda o donelerin hepsini gördük. İşe aldık, birlikte çalışmaya başladık. Çok şükür kazası da yok. Bizim için çok iyi" şeklinde konuştu.


- Bursa
34 yaşındaki Sevda Yaruk, 30 tonluk beton mikserinin şoförlüğünü yapıyor
34 yaşındaki Sevda Yaruk, 30 tonluk beton mikserinin şoförlüğünü yapıyor
34 yaşındaki Sevda Yaruk, 30 tonluk beton mikserinin şoförlüğünü yapıyor
34 yaşındaki Sevda Yaruk, 30 tonluk beton mikserinin şoförlüğünü yapıyor
34 yaşındaki Sevda Yaruk, 30 tonluk beton mikserinin şoförlüğünü yapıyor
34 yaşındaki Sevda Yaruk, 30 tonluk beton mikserinin şoförlüğünü yapıyor
34 yaşındaki Sevda Yaruk, 30 tonluk beton mikserinin şoförlüğünü yapıyor
34 yaşındaki Sevda Yaruk, 30 tonluk beton mikserinin şoförlüğünü yapıyor
34 yaşındaki Sevda Yaruk, 30 tonluk beton mikserinin şoförlüğünü yapıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 34 yaşındaki Sevda Yaruk, 30 tonluk beton mikserinin şoförlüğünü yapıyor - Son Dakika


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