34 yıl cezası bulunan şahıs Muş'ta yakalandı

Muş'ta polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu 21 ayrı suçtan, 34 yıl, 4 ay, 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgilere göre, Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık, nitelikli olarak konut ve İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, kamu malına zarar verme ve 21 ayrı dosyadan toplam 34 yıl, 4 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahsın kent merkezinde yakalandığı ve cezaevine gönderildiği öğrenildi. - MUŞ