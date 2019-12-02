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34 yıl hapis cezası bulunan hırsız tutuklandı
7 saat önce
BOLU'da polisin düzenlediği operasyonla yakalanan, 25 hırsızlık suçundan 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cem Şahan (28), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:13 Kaynak: DHA
BOLU'da polisin düzenlediği operasyonla yakalanan, 25 hırsızlık suçundan 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cem Şahan (28), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 25 ev ve iş yerinden hırsızlık yapan Cem Şahan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Cem Şahan'ın, Borazanlar Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Cem Şahan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, yaklaşık 2 yıldır aranan Cem Şahan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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