Son Dakika Haberleri: 34 Yıl Önce Beton Blokla Kafası Ezilmişti! Yakınları Aranıyor

34 Yıl Önce Beton Blokla Kafası Ezilmişti! Yakınları Aranıyor

1 saat önce

ALMANYA'da yabancı düşmanlığının ortalığı kasıp kavurduğu 1980'li yıllarda kentin Langenhorn semtinde, 24 Temmuz 1985'de Neonaziler tarafından öldürülen 29 yaşındaki Mehmet Kaymakçı'nın anısına semtin bağlı olduğu Nord İlçesi anıt levhası dikme ve tören düzenleme kararı aldı.

34 Yıl Önce Beton Blokla Kafası Ezilmişti! Yakınları Aranıyor, System.String[]
ALMANYA'da yabancı düşmanlığının ortalığı kasıp kavurduğu 1980'li yıllarda kentin Langenhorn semtinde, 24 Temmuz 1985'de Neonaziler tarafından öldürülen 29 yaşındaki Mehmet Kaymakçı'nın anısına semtin bağlı olduğu Nord İlçesi anıt levhası dikme ve tören düzenleme kararı aldı. İlçe Belediye Meclisinde bulunan SPD, CDU, Yeşiller, Sol Parti ve FDP'nin ortak önergesiyle kabul edilen anıt levha için bütçeden 5 bin Euro ayrılması kararlaştırıldı. Anıt levhanın Kaymakçı'nın katledildiği Hohe Liedt sokağına 24 Temmuzda törenle asılması planlanıyor.

Kaymakçı ansına bugüne kadar hiç bir şey yapılmadığına dikkat çeken Hamburg-Nord Belediye Meclisi, çok geç kalınmış olsa da Kaymakçı'yı anmak istediklerini kaydetti.

AİLEDEN BİRİ DE OLSUN

Irkçı cinayet kurbanlarının anılması için Hamburg'da 2010'den beri faaliyet gösteren ve 21 Aralık 1985'te öldürülen Ramazan Avcı'nın isminin katledildiği yere verilmesini sağlayan Ramazan Avcı İnisiyatifi üyesi Gürsel Yıldırım, "Levha ve tören için Mehmet Kaymakçı'nın yakınlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Elimizde henüz hiç bir bilgi olmadığı için, Mehmet Kaymakçı'yı veya yakınlarını tanıyanlar 0176 659 005 44 numaralı telefondan bize ulaşabilirler. Töreninde mutlaka aileden birinin olması düşüncesindeyiz" dedi

İŞ DÖNÜŞÜ PEŞİNE DÜŞTÜLER

Duvarcı ustası olarak çalışan ve 24 Temmuz 1985'de iş dönüşü uğradığı 'Bei Ronnie' adlı lokalde üç neonazi tarafından ağır hakaretlere uğrayan Kaymakçı, lokali terk ederek evin yolunu tuttu. Takip eden üç neonazi Hohe Liedt sokağında Kaymakçı'yı bayılana kadar dövüp, yol kenarındaki Kwittsmoor Parkının çalılıklarına sürükledi. Mahkeme tutanaklarına göre 94 kg ağırlığındaki bir beton plakayı kaldırıp, Kaymakçı'nın kafasına bıraktılar. Irkçılık motifinin gözardı edildiği davada katiller Frank-Uwe P. (20), Mario B. (19) ve Bernd M. (20) gençlik ceza yasaları kapsamındaki hafif cezalarla kurtuldular.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:32 

Kaymakçı, Güncel
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