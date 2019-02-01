340 Euro'luk Playstation 4'ü 9 Euro'ya Alan Gence 4 Ay Hapis Cezası Verildi

Fransa'nın Nice kentinde, Adana'nın Nice'i kardeş şehir ilan etmesine neden olacak bir olay gerçekleşti. Adel adındaki 19 yaşındaki bir genç, gittiği süper markette 340 Euro değerindeki PlayStation 4 kutusuna bir meyve tartısı etiketi yapıştırarak yalnızca 9 Euro'ya self servis kasadan geçirerek satın aldı.9 Euro'ya satın aldığı PlayStation 4'ü 100 Euro'ya satan genç, tasarladığı planın sorunsuz bir şekilde çalıştığını görünce aynı şekilde ikinci kez bir PlayStation 4 'satın almaya' çalıştı. İkinci denemesinde suçüstü yakalanan genç hakkında dava açıldı. Ancak gencin mahkemeye katılmamasıyla gıyabında 4 ay ertelemeli hapis cezası verildi.Self servis kasalar, barkodu okutulan ürünleri tartmaktadır. Eğer barkodu okutulan ürün, veri tabanındaki ağırlıkla eşleşmezse ödeme işlemine geçilemez. Bu nedenle Adel isimli gencin etiketleri değiştirmeden önce ürünlerin ağırlıklarını dengeleyecek bir etiket oluşturduğu düşünülüyor.