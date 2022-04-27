345 bin metrekare büyüklüğünde "Mimar Sinan Parkı" Esenyurt'ta kazandırılacak - Son Dakika
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345 bin metrekare büyüklüğünde "Mimar Sinan Parkı" Esenyurt'ta kazandırılacak

27.04.2022 11:17

- 345 bin metrekare büyüklüğünde "Mimar Sinan Parkı" Esenyurt'ta kazandırılacak Esenyurt'un en değerli arazilerinden biri olan Haramidere'deki atıl alana 345 bin metrekare büyüklüğünde şehir parkı yapılıyor.

- 345 bin metrekare büyüklüğünde "Mimar Sinan Parkı" Esenyurt'ta kazandırılacak

İSTANBUL - Esenyurt'un en değerli arazilerinden biri olan Haramidere'deki atıl alana 345 bin metrekare büyüklüğünde şehir parkı yapılıyor. Park tamamlandığında Esenyurt'un en büyük doğal yaşam alanı olacak.

Esenyurt Belediyesi, Türkiye'nin en kalabalık nüfusuna sahip olan ilçeye yeni yeşil alanlar ve yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un seçim vaatlerinden biri daha gerçekleşiyor. 2019 yılından bu yana insana ve doğaya yatırım yaparak kentlinin sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını savunan Esenyurt Belediyesi Akçaburgaz, Selahattin Eyyubi ve Battalgazi Mahalleleri arasında atıl bir şekilde bulunan 345 bin metrekare büyüklüğündeki araziye devasa şehir parkı yapıyor. "Mimar Sinan Parkı" olarak Esenyurtlulara kazandırılacak olan parkın birinci etabının yapımına başlandı. İçerisinde çocuk oyun grupları, fitness ve oturma alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarının yer alacağı şehir parkı projesinde, iki tane 600 metrekare kapalı sera, bir tane de bin 200 metrekare açık sera bulunacak.

"Esenyurt'ta kişi başına düşen yeşil alan miktarı artacak"

Yapımına başlanan park hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli Peyzaj Mimarı Deniz Karakoç, parkın Esenyurt'a nefes aldıracağını söyledi. Karakoç, "Parkımızın ilk kazı çalışmasına başladık. Parkımız Başkan'ımızın seçim vaatlerinden biriydi. Böyle bir yeşil alanın olması hepimize nefes olacak. Yeşil alanlar kentlerimizin akciğer görevini görür. Parkımız bittiğinde Esenyurt'ta kişi başına düşen yeşil alan miktarı da artacak" dedi.

"Seralarımızda çiçek üretimi yapacağız"

Seralarda üretilen çiçekleri park ve bahçelerde kullanacaklarını belirten Karakoç, "Proje kapsamında 600 metrekarelik iki tane kapalı seramız, bin 200 metrekarelik de açık seramız olacak. Seralarımızda çiçek üretimi yapacağız. Burada ürettiğimiz çiçekleri park ve bahçelerimizde kullanacağız. Parkımız atıl bir alanda bulunduğundan dolayı güvenlik zafiyeti vardı. Yeşil alan olarak değerlendirdiğimizde hem vatandaşımıza nefes olacağız hem de bu alandaki güvenlik zafiyetini ortadan kaldırmış olacağız" şeklinde konuştu.

345 bin metrekare büyüklüğünde Mimar Sinan Parkı Esenyurt'ta kazandırılacak
345 bin metrekare büyüklüğünde Mimar Sinan Parkı Esenyurt'ta kazandırılacak
345 bin metrekare büyüklüğünde Mimar Sinan Parkı Esenyurt'ta kazandırılacak
345 bin metrekare büyüklüğünde Mimar Sinan Parkı Esenyurt'ta kazandırılacak

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Esenyurt Belediyesi, Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 345 bin metrekare büyüklüğünde 'Mimar Sinan Parkı' Esenyurt'ta kazandırılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: 345 bin metrekare büyüklüğünde "Mimar Sinan Parkı" Esenyurt'ta kazandırılacak - Son Dakika
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