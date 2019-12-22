345 kişi 'sanatçı tanıtma kartı' almaya hak kazandı - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulu'nun bu yılki çalışmalarını tamamlayarak, 345 kişinin 'sanatçı tanıtma kartı' almaya hak kazandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kurul toplantılarının temel amacının, Türkiye'deki geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek, yeni ustalar yetiştirmek, geleneksel sanatların üretimini ve görünürlüğünü artırarak geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak olduğu bildirildi. Bu doğrultuda kurula, icra ettiği sanatla ilgili geleneksel ve tarihi bilgiye sahip, bu alanda belli bir olgunluğa erişmiş, geleneksel el sanatlarının geleneğinden kopmadan, bu sanata ilişkin yeni teknikleri de uygulayabilen ustalar başvuruda bulunabildiği kaydedilen açıklamada, "2019 yılı ikinci dönem 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmalarını tamamlamasının ardından Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatları alanında 78, Halk Ozanları-Aşıkları/Şairleri ve Zakirlik alanında 47, Mahalli Sanatçı ve Çalgı Yapımcısı alanında 61 ve Geleneksel Tiyatro alanında 17 sanatçı 'sanatçı tanıtma kartı' almaya hak kazandı. Sanayileşme, modernleşme, küreselleşme, tüketim kültürü ve teknoloji çağının getirmiş olduğu köklü ve hızlı değişimlerle yok olma tehlikesi altında olan geleneksel sanatları icra eden tanıtma kartı sahibi sanatçılar, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, festival ve kültür günleri gibi etkinliklere gönderilerek destekleniyor, böylelikle geleneksel sanatların tanıtılmasını sağlanıyor" denildi.

Açıklamada, Türkiye genelinde Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi'ne kayıtlı sanatçı sayısının 4 bin 381'e yükseldiği kaydedildi.