345 konteynerin kapaklarını, 78'nin de tamamını çaldılar - Son Dakika

Edirne'de belediyenin şehir merkezinde bulunan çöp konteynerlerinin büyük bir bölümünün çalındığı tespit edildi. Belediye, 345 konteynerin kapaklarının, 78'nin de tamamının çalınması ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bir süredir vatandaşlardan mahallelerine çöp konteyneri konulması yönünde talep gelmeye başlanması üzerine belirtilen yerlerde konteyner bulunduğu ancak yerlerinde olmadığının tespit edildiği bildirildi. Bunun üzerine yapılan araştırmada, galvaniz malzemeden üretilen 345 konteynerin kapaklarının, 78 konteynerin de tamamının yerlerinde olmadığı belirlendi. Ekipler buralara yeni konteynerler koydu. Ancak bir süre sonra konteynerlerde tekrar eksilmeler başlayınca bunların bazı kişi ya da kişilerce çalındığı tespit edildi. Belediye, bunun üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na devlet malını çalma ve zarar verme konusunda suç duyurusunda bulunarak yasal işlem başlattı. Edirne Emniyet Müdürlüğü belediyeden bilgi alarak, söz konusu bölgelerdeki şehir polis kameralarını incelemeye başladı. Bu arada ilk etapta yapılan araştırmalarda bazı yerlerde çöp konteynerlerinin kapaklarının bulunduğu belirlendi ve bunlar Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. - EDİRNE