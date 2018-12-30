345 milli değere sanatçı kartı
1 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı 345 ustanın, "sanatçı tanıtma kartı" alarak, Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi'ne kaydedilmesine karar verildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı 345 ustanın, "sanatçı tanıtma kartı" alarak, Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi'ne kaydedilmesine karar verildi
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:30
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