Son Dakika Haberleri: 345 milli değere sanatçı kartı

345 milli değere sanatçı kartı

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı 345 ustanın, "sanatçı tanıtma kartı" alarak, Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi'ne kaydedilmesine karar verildi.

345 milli değere sanatçı kartı, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı 345 ustanın, "sanatçı tanıtma kartı" alarak, Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi'ne kaydedilmesine karar verildi
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:30 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Sanatçı Selami Şahin'in Ağabeyi Hayatını Kaybetti İhtiyaç Sahibi Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Sibel Can ve Kızı Melisa'nın Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı Merkez Bankasından Kredi Kartı Faiz Kararı: Değişiklik Olmayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 14:01:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 345 milli değere sanatçı kartı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]