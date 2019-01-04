Son Dakika Haberleri: 35 Astsubay Hakkında Fetö'den Gözaltı Kararı

35 Astsubay Hakkında Fetö'den Gözaltı Kararı

53 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

35 Astsubay Hakkında Fetö'den Gözaltı Kararı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem imamları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 10'u aktif görevde olup, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devam ediyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:06 Kaynak: İHA

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