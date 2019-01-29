35. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi Galeri Işık'ta Açılıyor

29 Ocak Salı günü saat 17:00'da açılacak açılacak sergi, 9 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Dünyanın dört bir yanından karikatürleri ve karikatüristleri uluslararası bir platformda buluşturan 35. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler, bu zamana kadar pek çok önemli sergiye ev sahipliği yapmış olan Galeri Işık'ta ziyaretçilerini bekliyor. 29 Ocak Salı günü saat 17:00'da açılacak olan sergi, 9 Şubat'a kadar gezilebilecek. Serginin açılışına Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı da katılım gösterecek.

Karikatür sanatına verdiği değerle bilinen Aydın Doğan Vakfı tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na 64 ülkeden 623 sanatçı 2.143 eseriyle katılım sağladı.

Sergide yarışmanın bu yılki birinciliğini paylaşan Dokhshid Ghodratipour (İran), Jugoslav Vlahovic (Sırbistan), ikincisi Shahrokh Heidari (İran), üçüncüsü Krzysztof Grzondziel (Polonya) ve 'Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar' kategorisinde verilen Özel Ödül'ün sahibi Bernard Bouton (Fransa) eserlerinin yanı sıra Başarı Ödülü alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler de yer alacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle sergideki eserler, Karikatür Yarışması'nın 35. yılına özel bir görsellikle sergilenecek.

Seçici Kurul'un ödüle değer gördüğü Başarı Ödülü kazananları arasında ise Turan Aksoy (Türkiye), Constantin Pavel (Romanya), Moacir Knorr Gutterres (Brezilya), Konstantin Kazanchev (Ukrayna), Silvano Mello (Brezilya), Roman Peshkov (Rusya), Sajad Rafeei (İran), Nicos Terzis (İsveç), 2 ödül olmak üzere Didie Sri Widiyanto (Endonezya), Kürşat Zaman'ı (Türkiye) yer alıyor.