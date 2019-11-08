35 Baro Başkanlığı, TBB'de olağanüstü genel kurul çağrısına karşı çıktı

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 11 baronun Türkiye Barolar Birliğinde (TBB) olağanüstü genel kurul yapılması çağrısına karşı 35 baro başkanlığı, genel kurulun zamanında yapılmasını istedi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Aydın, Van ve Tunceli baro yönetimleri, TBB'nin "seçimli olağanüstü genel kurula gidebilmesi" için yönetim kurullarınca karar aldı. 11 baro başkanlığının, "olağanüstü genel kurula çağrı"yı içeren kararları TBB'ye iletildi.

Olağanüstü genel kurul isteyen 11 baroya karşılık Ağrı, Afyonkarahisar, Aksaray, Bartın, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane- Bayburt, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Ardahan ve Giresun Baro Başkanlıkları olağanüstü genel kurul istemedi.

Türkiye genelindeki 80 barodan 35'i, "11 baronun TBB'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimlerini doğru bulmadıklarını" bildirdi.

Olağanüstü genel kurula karşı çıkan barolardan yapılan açıklamalarda, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ve TBB yönetimine destek verildi, genel kurulun zamanında yapılması istendi.

Olağan Genel Kurul Mayıs 2021'de

TBB'de başkanlık seçimi 4 yılda bir yapılıyor. Metin Feyzioğlu, 2013 yılı mayıs ayında yapılan seçimle başkanlığa getirilmiş, 13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen 34. Olağan Genel Kurul'da TBB Başkanlığına yeniden seçilmişti. TBB'nin 35. Olağan Genel Kurulunun 2021 yılı mayıs ayında yapılması öngörülüyor.