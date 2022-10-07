35 BİN YAVRU CARETTA CARETTANIN YARISI DENİZE ULAŞTI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Mendirek sahilinde son caretta caretta yavruları denize uğurlanıyor. Bu yıl sahilde yaklaşık 35 bin deniz kaplumbağası yumurtası saydıklarını belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Cengiz Deval, 'Bunların yarıya yakınının canlı çıktığını söyleyebiliriz, ama tüm verileri henüz analiz etmedik" dedi.

Caretta carettaların 2022 yılı için yuvalama ve yavru deniz kaplumbağalarının yumurtalarından çıkış döneminin sonuna gelinirken, Manavgat'ın Mendirek sahilinde çıkış yapılması beklenen birkaç yuva kaldığı kaydedildi. 9 kilometrelik Mendirek sahilinde bilimsel araştırmalar yürüten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Deval, 2022 yılı için çalışmaların sonuna geldiklerini, henüz açılmamış birkaç yuva kaldığını söyledi.

353 YUVA, 35 BİN YUMURTA

Mendirek sahilinde 7'si yeşil kaplumbağa yuvası olmak üzere toplam 353 yuva tespit ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Cengiz Deval, 'Kaplumbağaların boylarından yuvalardaki yumurta sayısı, canlı çıkan, ölü embriyolar dahil birçok bilgi topladık. Şimdi bu bilgilerin işlenip değerlendirilmesi ve ilk kez bu alanla ilgili Doğa Koruma'ya raporumuzu sunmuş olacağız. Bu alanın da yeni bir deniz kaplumbağası alanı olarak tanımlanması için ilk adımı atmış olacağız" diye konuştu.

Bir yuvada yaklaşık 80-100 arasında yumurta bulunduğuna değinen Prof. Dr. Deval, 'Bunların hepsinin canlı çıkması mümkün olmuyor tabi. 35 bine yakın yumurta var, bunların yarıya yakınının canlı çıktığını söyleyebiliriz ama tüm verileri henüz analiz etmedik. Arazide gördüğümüz, yuvaları açıp gördüğümüz yumurtalardan yaklaşık yarısının canlı çıkarak denize gittiğini söyleyebilirim. Bu yavrulardan da 1000'inden 1'inin 15 yıl sonra buraya ergen olarak dönebilme imkanına sahip olduğunu biliyoruz. Çok yüksek ölüm oranları var. 1000'de 1 bir yaşama oranına sahipler" diye konuştu.

'YUMURTLAMA ALANI OLARAK ONAYLANMASINI İSTİYORUZ'

Mendirek sahilinde 1 yıldır araştırma yaptıklarını, bunun da alanın yumurtlama alanı olarak tescil edilmesi için yeterli olmadığını belirten Prof. Dr. Cengiz Deval, '2-3 yıllık çalışma sonucu bu orta vadeli hedefimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Burasının deniz kaplumbağası yuvalama alanı olarak kabul edilmesi kaplumbağalar için çok pozitif şeyler getirecektir" diye konuştu. Prof. Dr. Deval, alanın yumurtlama alanı olarak tescil edilmesi ile birlikte hem yuvalama için gelen deniz kaplumbağalarının deniz motorları ile sürat teknelerinden korunacağını hem de yumurtadan çıkan yavruların ışıktan etkilenmeyerek denize gitmelerine olanak sağlanacağını söyledi. (DHA)