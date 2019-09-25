35. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, yarın sahibini bulacak.



Gaziantep'te oynanacak maçta, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.



Şahinbey Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen ve Kerem Baki hakem üçlüsü yönetecek.



Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez müzesine götüren Anadolu Efes, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu. Kupada 23. kez boy gösterecek lacivert-beyazlılar, son şampiyonluğu geçen sezon Fenerbahçe Beko'yu 65-62 yenerek yaşamıştı.



Fenerbahçe Beko ise Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 7 kez şampiyonluğa ulaştı. Kupada 16. kez mücadele edecek sarı-lacivertli ekip, son şampiyonluğunu



2017'de Banvit'e 75-64 üstünlük kurarak elde etmişti.



