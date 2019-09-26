35 dakikada 13 artçı
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İSTANBUL'da saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra 13 artçı sarsıntı yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:05 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra 13 artçı sarsıntı yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı'nın (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 14.08 ile 14.34 arasında en büyüğü 4.1 olan artçı sarsıntılardan 8'inin merkez üssü İstanbul
'un Silivri
ilçesi olurken, 4'ü Tekirdağ Marmaraereğlisi
, 1'i de Yalova-Çınarçık'ta kaydedildi. Depremler, İstanbul'un yanı sıra Bursa
, Yalova, Tekirdağ ve Kocaeli
'nde de hissedildi.
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