35 dönüme ekili arpa ve buğday, yangında küle döndü - Son Dakika

35 dönüme ekili arpa ve buğday, yangında küle döndü

DİYARBAKIR'da, 35 dönümlük alana ekili buğday ve arpa, çıkan yangında küle döndü.

DİYARBAKIR'da, 35 dönümlük alana ekili buğday ve arpa, çıkan yangında küle döndü. Alevlere müdahale etmek isterken biri yüzünden yanan 2'si dumandan etkilenen 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Yenişehir ilçesindeki Dökmetaş Mahallesi'nde, Faik Aktaş'a ait arpa ve buğday ekili alanda, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalleli, hemen alevlere müdahale ederek, itfaiyeyi aradı.

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Traktörlerle yapılan müdahale sırasında yüzünde yanık oluşan Mehmetcan Aktaş ile dumandan etkilenen Kerem Damar ve Leyla Damar, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ancak 35 dönümlük alanda ekili olan arpa ve buğday, küle döndü.

Faik Aktaş, 1 yıllık emeğinin yandığını ifade ederek, yangının elektrik direğinden çıkan kıvılcımdan meydana geldiğini iddia etti.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.


- Diyarbakır
Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:56 Kaynak: DHA

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