35 dönüme ekili arpa ve buğday, yangında küle döndü - Son Dakika

35 dönüme ekili arpa ve buğday, yangında küle döndü

DİYARBAKIR'da, 35 dönümlük alana ekili buğday ve arpa, çıkan yangında küle döndü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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