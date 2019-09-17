Son Dakika Haberleri: 35 düzensiz göçmen yakalandı
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35 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri ilçe girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri 35 HSZ 04 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan minibüs, kovalamaca sonucu Güllübahçe Mahallesi Meydan'ında durduruldu.

Minibüste aralarında çocukların da bulunduğu 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Öte yandan minibüs şoförü, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

35 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma, Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:17 Kaynak: AA
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