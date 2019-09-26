Son Dakika Haberleri: 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 79-74 mağlup ederek...
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35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 79-74 mağlup ederek...

48 dakika önce

35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 79-74 mağlup ederek 12. kez kupayı müzesine götürdü.

35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 79-74 mağlup ederek..., System.String[]

35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 79-74 mağlup ederek 12. kez kupayı müzesine götürdü. - İSTANBUL

Anadolu Efes, Beko, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:59 Kaynak: İHA
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