35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 79-74 mağlup ederek...
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35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 79-74 mağlup ederek 12. kez kupayı müzesine götürdü.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:59 Kaynak: İHA
35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 79-74 mağlup ederek 12. kez kupayı müzesine götürdü. - İSTANBUL
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'büyük İstanbul depremi'yle ilgili konuştu: 20-25 yıldan önce büyük bir deprem beklemiyorum Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! Fenerbahçe Üniversitesi'ne atanan rektör, Galatasaray'dan istifa etti! Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe maçı için dev prim!