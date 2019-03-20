35. Genç Günler Festivali" Başvuruları Başladı
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğünün gerçekleştireceği 35. Genç Günler Festivali'ne başvurular başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
Müdürlüğünün gerçekleştireceği 35. Genç
Günler Festivali'ne başvurular başladı.
Konservatuvar ve dengi okulların oyunları ile üniversite kulüpleri tiyatro topluluklarının oyunlarının başvurularının kabul edildiği festivalin başvuruları 10 Nisan
'a kadar devam edecek.
Şehir Tiyatrolarının 9- 19 Mayıs
tarihlerinde gerçekleştireceği festival için programa alınan projeler, 10 gün boyunca İstanbul seyircisiyle ücretsiz buluşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:39 Kaynak: AA
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