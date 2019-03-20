Son Dakika Haberleri: 35. Genç Günler Festivali" Başvuruları Başladı

35. Genç Günler Festivali" Başvuruları Başladı

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğünün gerçekleştireceği 35. Genç Günler Festivali'ne başvurular başladı.

35. Genç Günler Festivali
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğünün gerçekleştireceği 35. Genç Günler Festivali'ne başvurular başladı.

Konservatuvar ve dengi okulların oyunları ile üniversite kulüpleri tiyatro topluluklarının oyunlarının başvurularının kabul edildiği festivalin başvuruları 10 Nisan'a kadar devam edecek.

Şehir Tiyatrolarının 9- 19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği festival için programa alınan projeler, 10 gün boyunca İstanbul seyircisiyle ücretsiz buluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:39 Kaynak: AA

10 Nisan, Şehir Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Genç, Güncel
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