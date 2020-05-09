35 gün yoğun bakımda kalan iş adamı koronavirüsü yendi - Son Dakika

KONYA'da, yakalandığı koronavirüs nedeniyle 35 gün solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi veren ve tedavisinde immün plazma da kullanılan iş adamı Kemal Korkmaz (63), sağlığına kavuşup, 44 gün sonra taburcu oldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Yosunkaya, "Hastamız 26 Mart'ta geldi. 35 gün yoğun bakımda kaldı. Konya'daki ilk vakalardandı. Birçok tedavi uygulandı. Tabi immün plazma da uygulandı. Tüm tedavilerin sonucu bu başarı elde edildi" dedi.

Yüksek ateş şikayeti üzerine 26 Mart Perşembe günü Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesine başvuran iş adamı Kemal Korkmaz'a, yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Korkmaz, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlandı. 35 gün yoğun bakımda kalan Korkmaz'a çeşitli tedavilerin yanı sıra Malatya'dan getirilen mmün plazma da kullanıldı.

İĞNEYLE KUYU KAZILDI

44 gün süren tedavi sonunda sağlığına kavuşup taburcu olan Kemal Korkmaz'ın oğlu Vezir Korkmaz, yaşadıklarını şöyle anlattı.

"Babamın ateşi yükseldi ve o süreçte koronavirüsle ilgili bir şeyler bilmiyorduk. Evde bir kaç gün kaldı. O süreçte ateşini düşürmeye çalıştık. Düşmeyince de 26 Mart günü Meram Tıp Fakültesi'ne getirdik, yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 27 gün entübe oldu, sonra normal yoğun bakımda kaldı. Daha sonra da normal odaya alındı. Babamın iyileşmesinde hastanenin tüm çalışanlarının emeği çok. Çünkü adeta iğneyle kuyu kazılarak tedavi yöntemleri tespit edilip, uygulandı. Şu an sağlıklı bir şekilde babamı taburcu ettiler."

'ÜLKEMİZİN SALGINDAKİ BAŞARISI YOĞUN BAKIMLARDIR'

Kemal Korkmaz'ın tedavisini gerçekleştiren Anesteziyoloji Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Yosunkaya, başta kendi hastaları olmak üzere ülkemizin salgındaki başarısının nedeninin, yoğun bakım servisleri olduğunu belirtti. Yosunkaya, şunları söyledi:

"Hastamız 26 Mart'ta geldi. 35 gün yoğun bakımda kaldı. Oksijen tedavisine yanıt vermediği için solunum cihazına bağlı kaldı. Bu dönem içinde ekip olarak sıkı çalışma yapıldı ve hastamız gerçekten sağlığına kavuştu. Hastamız, Konya'daki ilk vakalardandı ve birçok tedavi uygulandı. Tabi immün plazma da uygulandı. Tüm tedavilerin sonucu bu başarı elde edildi. Koronavirüs salgınında hastanelerimizin başarısının bir tanesi, bizim ülkemizdeki yoğun bakımdır. Yoğun bakımda gerek fiziksel şartlar olsun, gerek personel olarak oldukça alt yapısı kuvvetlidir. Ülkemizin salgındaki başarısı da yoğun bakımlardır."

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Erayman ise Kemal Korkmaz'ın durumu çok ağır şekilde hastaneye müracaat ettiğini hatırlatarak, "Yoğun bakımda 35 gün kaldı. Çok büyük emekler verildi. Özellikle yoğun bakımdaki idari mekanizmaların başarılı bir şekilde yönetilmesi ve bizim enfeksiyon kontrol ekibi ile aile bireylerinin desteğiyle başarı bir tedavi sürece yaşandı. Tabi birçok tedavi seçenekleri kullanıldı. Dünyada kullanılan bütün tedavi seçenekleri kullanıldı. Savaş düzeni düşünün, burada silahınız, topunuz, taşınız, kazma ve küreğiniz olur. Hangisi tam etkilidir tam bilemezsiniz ama sonuç önemlidir. Kazanmak önemlidir. Çok mutluyuz. İnşallah bütün hastalarımız böyle taburcu olur. Zaten hastane olarak önemli ekip ve ekipmanları sahibiz. Çok başarılı bir mücadele veriyor. Bu başarı devam eder ve umarım bütün hastalarımızı taburcu ederiz" dedi.