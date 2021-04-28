35. İş Sağlığı ve Güvenliği haftası etkinlikleri ilk kez çevrimiçi düzenlenecek - Son Dakika

35. İş Sağlığı ve Güvenliği haftası etkinlikleri ilk kez çevrimiçi düzenlenecek

28.04.2021 14:58
35. İş Sağlığı ve Güvenliği haftası etkinlikleri ilk kez çevrimiçi düzenlenecek, System.String[]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan 35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Etkinlikleri, 4-6 Mayıs tarihleri arasında "Pandemi Sürecinde İSG' de Etkin İşbirliği" temasıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Tema: "Pandemi Sürecinde İSG' de Etkin İşbirliği"

35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasının teması, "Pandemi Sürecinde İSG' de Etkin İşbirliği" olacak. Etkinlikler, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilecek.

"Pandeminin İSG Çerçevesinde Çalışma Hayatına Etkileri", "İSG' de Etkili İletişim", "İSG' de Bilişim Uygulamaları", "Acil Durum Yönetimi", "İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku", "Kamu' da İSG", "İSGGM' nin Vizyonu", "İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları", "İş Sağlığı ve Güvenliğinde Teknik Yaklaşım ve Yöntemler" "Pandemide Güçlü İşbirliği ve İyi Uygulamalar" başlıklı oturumlarda, uzman kurum ve kuruluşların temsilcileri bir araya gelecek.

Ayrıca, Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Otoritelerinden yöneticilerin konuk olacağı "Küresel Zorluklar, Küresel Çözümler: Pandemide İşyerlerinde Sağlık ve Güvenliğin Tesis Edilmesi" başlıklı uluslararası bir panel gerçekleştirilecek.

"Pandemi nedeniyle iptal edilen 10.Uluslarası İSG Kongresi" nde "Güçlü İletişim, Güvenli İşyeri" temasıyla alınan başvurular neticesinde ödüle hak kazananlar açıklanacak, ayrıca geleneksel hale gelecek olan "Türkiye'nin İSG Ödülleri" nin tanıtımı yapılacak.

10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi hazırlıkları esnasında ülkemizin güzide kurum ve kuruluşlarının iyi uygulamalarının birbiriyle yarıştığı bir de ödül töreninin yer alacağı etkinlikte, geleneksel hale dönüştürülecek olan "Türkiye'nin İSG Ödülleri" nin tanıtımı da gerçekleştirilmiş olacak.

Her yıl yerli ve yabancı 3 bin 500'e yakın katılımcının takip ettiği programda, 45 konuşmacı deneyimlerini paylaşacak.

10 oturum ve bir uluslararası panele ek olarak 9 sanal salonda "Uzmanlarımız Sizlerle" etkinlikleri düzenlenecek.

Katılımcılar, 4-6 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrimiçi düzenlenecek olan programın detaylarına ve kayıt linkine isghaftasi.ailevecalisma.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliğini önceleyen etkinliklere isteyen herkes katılabilecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, 2001 yılından itibaren bir adım daha ileriye taşınarak iki yılda bir uluslararası düzeyde İSG Kongreleri, şeklinde gerçekleşiyordu. 2020 yılında hazırlıkları tamamlanan 10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, koronavirüs salgını nedeniyle önce ileri bir tarihe ertelenmiş ardından da iptal edilmişti.

Pandemi, Mayıs, Tisk, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 35. İş Sağlığı ve Güvenliği haftası etkinlikleri ilk kez çevrimiçi düzenlenecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi
Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum         
14:50
Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi         
14:47
Yunanı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı Yunanı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı         
14:05
Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber         
13:38
El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti         
13:13
Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgili hakim karşısında: Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgili hakim karşısında: Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz         
12:50
2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor 2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor         
12:17
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık         
10:51
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor         
10:36
İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu         
10:35
Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu         
10:09
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 15:02:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 35. İş Sağlığı ve Güvenliği haftası etkinlikleri ilk kez çevrimiçi düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement