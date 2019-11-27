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35. İSEDAK Toplantısı

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanı bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 35. Toplantısı açılış oturumunun ardından aile fotoğrafı çektirildi.

35. İSEDAK Toplantısı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanı bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 35. Toplantısı açılış oturumunun ardından aile fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar toplantısının açılış konuşmasını yaptı ve oturumunun bir bölümünü yönetti.

Erdoğan'ın 13. İslam Zirvesi'nde ifade ettiği İİT Tahkim Merkezi kurulması önerisi de hayata geçirildi.

Oturumun sonunda İstanbul'da kurulacak İİT Tahkim Merkezi'ne ilişkin "Ev Sahibi Ülke Anlaşması" Erdoğan'ın himayesinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı ve ICCIA Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu ile ICCIA Genel Sekreteri Yusuf Hassan Khalawi tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza töreninde, 150 metrekarelik merkezin küçük olduğunu ifade ederek, "Tahkim Merkezi'nin bütün faaliyetle ilgili harcamalarını üstleniyoruz. TOBB da 1500 metrekarelik alanı Tahkim Merkezi olarak İslam İşbirliği Teşkilatına tahsis ediyor." dedi.

Oturumun tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin ve üye ülke temsilcilerinin katılımıyla aile fotoğrafı çekildi.Erdoğan, fotoğraf çekimi öncesi katılımcılarla selamlaşarak sohbet etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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