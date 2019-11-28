35. İSEDAK Toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Dün, tarihi önemde bir adım attık. İslam Tahkim Merkezi'ni kurduk, bu benim 15 yıldır uğraştığım bir projeydi. Kendi meselelerimizi çözebileceğimiz bir merkezin kuruluşunu gerçekleştirdik." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 35. Toplantısı kapsamında İslam Dünyasında Ticaret ve Yatırımların Artırılmasında Tahkimin Rolü" panelinin gerçekleştirildi.

Panelin açılışında konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, İSEDAK'ın, 57 üye, 5 gözlemci ülke ve 1,7 milyarlık nüfusuyla, Birleşmiş Milletlerden sonra, en fazla üyeye ve temsil kapasitesine sahip uluslararası kuruluş olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, İSEDAK'ın İslam alemini bir araya getiren en önemli platform olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu platformu en iyi şekilde kullanarak, aramızdaki birlikteliği kuvvetlendirmemiz, hepimizin yararına olacaktır. İşte biz, TOBB ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası olarak, bu vizyonla hareket ettik. Dün, tarihi önemde bir adım attık. İslam Tahkim Merkezi'ni kurduk, bu benim 15 yıldır uğraştığım bir projeydi. Kendi meselelerimizi çözebileceğimiz bir merkezin kuruluşunu gerçekleştirdik, bu hepimiz için tarihi bir adım oldu. İstanbul ev sahipliğini üstlendi. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti maddi destek sağladı. TOBB olarak biz de mekan tahsis ettik. En iyi şekilde çalışması için gereken tüm imkanları hazırladık."

Bu merkezin, İslam ülkeleri arasındaki ticareti ve yatırımları daha da yukarı çekeceğine inandığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Bunun en güzel örneklerinden biri Türkiye'dir. Eskiden Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımı, yılda 1 milyar doları geçmezdi. Sonra hükümetimiz, tahkimi, ulusal mevzuatımıza ekledi. Bunun da etkisiyle Türkiye'nin yatırımcılar nezdinde cazibesi arttı." dedi.

"Tahkim, normal mahkeme sürecinden, hem daha hızlı, hem çok daha ucuz"

Hisarcıklıoğlu, tahkimin, iş dünyası açısından çok önemli bir konu olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ticaret ve yatırım yapmak, risk almak demek. Başka bir ülkede bunu yaptığınızda, bu risk daha da büyür. Çünkü her ülkede farklı mevzuat, farklı uygulama mevcut. Yatırımcıların, bunların hepsini bilmesi mümkün değil. Bu da ticaret ve yatırım iştahını azaltan bir durum. Herhangi bir ihtilaf durumunda, tarafsız, objektif, saygın, kuralları baştan net olarak konulmuş, bir başvuru merciinin bulunması, tüm tarafları korur. O ülkeyi, iş adamları nezdinde daha cazip kılar.

Ayrıca tahkim, normal mahkeme sürecinden, hem daha hızlı, hem çok daha ucuz. Yıllar süren davalar, tahkimde aylar içinde çözülür. Masrafı da dava konusuna göre değişmekle birlikte, normal mahkemelerin neredeyse dörtte biri, hatta daha az tutar ile işiniz çözülebiliyor. Bu nedenle tahkim, artık iş yapmanın olmazsa olmaz koşullarından biri haline gelmiştir."

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bunu neredeyse 1 asır önce fark ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Kendi tahkimlerini kurmuşlar. Bugün geldikleri nokta itibarıyla gelişmiş ekonomilerde, ticari uyuşmazlıkların yüzde 75'i tahkim gibi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözümlenmekte. Yani standart adli yargıya, 4 ihtilaftan sadece 1'i gidiyor. Niye? Çünkü biz iş alemi için vakit nakit demektir. Şimdi sıra bizde. İslam Tahkim Merkezi'nin, ticari ihtilafların çözümünde, ilk akla gelen, doğru bir adres olmasını sağlayalım." şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, İslam Tahkim Merkezi'nin tanıtımının önemine dikkati çekerek, bu konunun İslam ülkelerinde gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul'da kurulacak İİT Tahkim Merkezi'ne ilişkin "Ev Sahibi Ülke Anlaşması", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı ve ICCIA Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu ile ICCIA Genel Sekreteri Yusuf Hassan Khalawi tarafından dün imzalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza töreninde, 150 metrekarelik merkezin küçük olduğunu ifade ederek, "Tahkim Merkezi'nin bütün faaliyetle ilgili harcamalarını üstleniyoruz. TOBB da 1500 metrekarelik alanı Tahkim Merkezi olarak İslam İşbirliği Teşkilatına tahsis ediyor." ifadelerini kullanmıştı.