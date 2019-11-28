35. İSEDAK Toplantısı

İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, "Taraflar, sözleşmelerine tahkim şartı koyduğu zaman uyuşmazlıklar milli mahkemeler yerine hakemler tarafından çözülüyor. İkincisi, uyuşmazlıklar mahrem bir şekilde gideriliyor. Bu ticaret için çok önemli. Uyuşmazlıklar daha hızlı bir şekilde çözümleniyor." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 35. Toplantısı kapsamında "İslam Dünyasında Ticaret ve Yatırımların Artırılmasında Tahkimin Rolü" paneli gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Akıncı, İİT Tahkim Merkezi'nin İslam coğrafyasında ilişkileri güçlendireceğini belirterek, tahkim ile birlikte uyuşmazlığa konu tarafların milli mahkemeler yerine, İİT Tahkim Merkezi ile çok hızlı sonuçlar alacaklarını söyledi.

Akıncı, şunları kaydetti:

"Taraflar, sözleşmelerine tahkim şartı koyduğu zaman uyuşmazlıklar milli mahkemeler yerine hakemler tarafından çözülüyor. Bunun avantajı evvela ticari açıdan çok önemli. Taraflar, birbirlerinin milli mahkemelerine gitmeksizin tarafsız hakemler aracılığıyla uyuşmazlıklarını çözebiliyorlar. İkincisi, uyuşmazlıklar mahrem bir şekilde çözümleniyor. Bu ticaret için çok önemli. Uyuşmazlıklar daha hızlı bir şekilde çözümleniyor. Hepimizin bildiği gibi milli mahkemeler çok hızlı değil. Tahkim, taraflara çok önemli irade serbestliği veriyor. Tahkim dili seçebiliyorsunuz, avukatları seçebiliyorsunuz, uluslararası avukatları seçebiliyorsunuz hatta uzman hakemleri seçebiliyorsunuz. O sebeple işi bilen tacirler yoğun bir şekilde tahkim kullanıyor."

"Bu merkezin kurulması çok büyük bir şans"

Prof. Dr. Ziya Akıncı, İİT Tahkim Merkezi'nin kurulmasından dolayı çok sevinçli olduklarını ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst mercideki desteğiyle bu merkezin kurulması çok büyük bir şans. Bu coğrafyada başarılı olmaması için hiçbir engel yok. Hukukçular açısından çok büyük bir potansiyel var." dedi.

Türkiye'nin tahkimde çok önemli mesafe katettiğini vurgulayan Akıncı, "Bölgemizde hukukçularımıza tahkim alanında dersler vereceğiz ve kardeş ülkelerimize burs sağlayacağız. Dolayısıyla bu merkezin güçlenmesi için çok iyi uzmanlar olması lazım. Bu alanda Türkiye olarak çok önemli katkıda bulunacağız. Yürüyeceğimiz yol çok fazla ama dün çok çok önemli bir köprü kuruldu." diye konuştu.

Tahkim merkezleri konusunda tanınan Prof. Khawar Qureshi da gelecekte çıkabilecek ihtilafların çözümü için İstanbul Tahkim Merkezi'nin faydalı olacağını vurguladı.

Londra mahkemelerdeki vakaların yüzde 60'ının yabancı iştiraklerden geldiğini belirten Qureshi, "İnsanlar, oralardaki hakim ve avukatlara güveniyor. Aynı özellikleri İstanbul'daki Tahkim Merkezi de taşıyorsa neden Londra'nın yerini almasın? Hiç şüphem yok, İstanbul Tahkim Merkezi başarılı olacaktır." dedi.

"57 ülkenin coğrafyasında ciddi sayıda hakem yetişmesi gerektiğini düşünüyorum"

SOCAR Türkiye Baş Hukuk Müşaviri Mehmet Celal Savaş ise tahkimin, olası bir ihtilafın çözülmesini kolaylaştırdığını ifade etti.

Savaş, sözleşmelere net bir tahkim şartı konulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yargılama ile tahkim birbirine karıştırıldığında kaotik sonuçlar ortaya çıkıyor. Onu çözmek için zaman ve emeği çok fazla harcıyorsunuz. Bu ciddi bir maliyet doğuruyor. Uzman olmayan hakemlerden oluşan bir heyet ile karşılaşıyorsanız bu da sıkıntılı bir durum. Hakem seçimi çok önemli bir unsur. İyi yetişmiş hakemlerin varlığı önemli. Yabancı hakemlere gitmemizin zorunluluğu buradan kaynaklanıyor. Çünkü kendi ülkemizde kullanabileceğimiz hakem kaynakları iki elin parmaklarını geçmiyor. Dolayısıyla İslam Tahkim Merkezi açısından baktığımızda, 57 ülkenin coğrafyasında ciddi sayıda hakem yetişmesi gerektiğini düşünüyorum."