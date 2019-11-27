Son Dakika Haberleri: 35. İSEDAK Toplantısı Aile Fotoğrafı
Son Dakika Güncel 35. İSEDAK Toplantısı Aile Fotoğrafı - Son Dakika

35. İSEDAK Toplantısı Aile Fotoğrafı

6 saat önce

Konukların karşılanması Aile fotoğrafı çektirilmesi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 35. İSEDAK Toplantısı Aile Fotoğrafı için gelen konukları karşıladı.

Konukların karşılanması

Aile fotoğrafı çektirilmesi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 35. İSEDAK Toplantısı Aile Fotoğrafı için gelen konukları karşıladı.

35. İSEDAK Toplantısı Aile Fotoğrafı

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:53 Kaynak: AA
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