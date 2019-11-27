35. İSEDAK Toplantısı Aile Fotoğrafı
6 saat önce
Konukların karşılanması Aile fotoğrafı çektirilmesi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 35. İSEDAK Toplantısı Aile Fotoğrafı için gelen konukları karşıladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:53 Kaynak: AA
Konukların karşılanması
Aile fotoğrafı çektirilmesi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 35. İSEDAK Toplantısı Aile Fotoğrafı için gelen konukları karşıladı.
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