Son Dakika Haberleri: 35 kaçak göçmen yakalandı
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35 kaçak göçmen yakalandı

45 dakika önce

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

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İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aslan Burnu kuzeyinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce müdahale edilen botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 Kongo, 5 Suriye ve 3 Güney Afrika uyruklu olmak üzere 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:56 Kaynak: İHA
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