35 kilo eroini bulan 'Roma'nın 'zafer' pozu - Son Dakika

VAN'ın Başkale ilçesinde, polisin narkotik köpeği 'Roma' ile eve düzenlediği operasyonda, depoda 35 kilo 833 gram eroin ele geçirildi. 'Roma', emniyette basına gösterilen uyuşturucuların önünde patilerini kaldırarak, poz verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmayla ilçeye bağlı Böğrüpek Mahallesi'ndeki evin deposunda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler, operasyon düzenleyerek, ev ve çevresinde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Roma' ile gerçekleştirilen detaylı aramada, evin deposunda çuvallar içinde 35 kilo 833 gram eroin ele geçirildi. 'Roma', emniyette basına gösterilen uyuşturucuların önünde patilerini kaldırarak, poz verdi.

Uyuşturucuya ilgili kişi veya kişilerin kimlik tespitlerinin yapılıp, yakalanması için çalışma başlatıldı.