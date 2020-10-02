35 kilo incir çalan şüpheli, tutuklandı - Son Dakika

35 kilo incir çalan şüpheli, tutuklandı
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, girdiği bahçeden 35 kilo incir çalan kişi tutuklandı.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, girdiği bahçeden 35 kilo incir çalan kişi tutuklandı.
Olay, ilçeye bağlı Taşlıyazı köyünde meydana geldi. Hasan Uğur, bahçeden incir çalındığını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüpheli Sami Uçar'ı, çaldığı 35 kilo incirle yakalayarak gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Uçar, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. ?
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