Son Dakika Haberleri: 35 kiloluk bal kabağı, görenleri şaşırtıyor
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35 kiloluk bal kabağı, görenleri şaşırtıyor

1 saat önce

OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesinde çiftçilik yapan Bünyamin Samagan'ın (34) tarlasında yetişen 35 kilo ağırlığındaki bal kabağı, büyüklüğüyle görenleri şaşırttı.

35 kiloluk bal kabağı, görenleri şaşırtıyor, System.String[]
OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesinde çiftçilik yapan Bünyamin Samagan'ın (34) tarlasında yetişen 35 kilo ağırlığındaki bal kabağı, büyüklüğüyle görenleri şaşırttı.
İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde 3 yıldır tarım işiyle uğraşan Bünyamin Samagan'ın bu seneki hasatından çıkan 35 kilo 100 gram ağırlığında bal kabağı, görenlerin ilgisini çekiyor. Arazisine faklı sebze ve meyve dikip, doğal gübrelerle üretim yaptığını belirten Samagan, ilk kez bu kadar büyük bir ürün aldığını söyledi. Mayıs ayında arazisine ilk kez bal kabağı ektiğini ifade eden Samagan, "Tarım işiyle uğraşmayı çok seviyorum. Bahçemde birçok çeşit meyve ve sebze bulunuyor. Bal kabağının yemeği, tatlısı ve reçeli yapılıyor, bu yıl bal kabağı da yetiştirdim ve verimli bir hasat oldu. İçlerinden bir tanesi ise büyüklüğü ile bizleri olduğu kadar görenleri de oldukça şaşırttı" diye konuştu.


Yeşilyurt Mahallesi, Hasanbeyli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:34 Kaynak: DHA
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