35 Kişinin Alınacağı İşe Bin 383 Kişi Başvurdu
44 dakika önce
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kamu kurumlarında 6 ay süreyle çalıştırılacak 35 kişilik geçici iş için bin 383 kişi başvurdu.
Şırnak
'ın Beytüşşebap
ilçesinde kamu kurumlarında 6 ay süreyle çalıştırılacak 35 kişilik geçici iş için bin 383 kişi başvurdu. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 35 kişinin, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR
) aracılığıyla kamu kurumlarında 6 ay süreyle istihdam edileceği açıklandı. Geçici iş için İŞKUR'a, bin 383 kişi başvuru yaptı. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle istihdam edilecek kişilerin noter kurasıyla belirlenmesi kararlaştırıldı. Kapalı spor salonunda polislerin geniş güvenlik önlemleri altında noter huzurunda yapılan kurayla işe alınacak 35 kişi belirlendi. İsimleri çıkan vatandaşlar önümüzdeki hafta işe başlayacak.
(Serdar Gükçe/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:36 Kaynak: İHA
MUSİAD: Asgari Ücretin Tatmin Edici Olduğunu Düşünüyoruz
İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi
Dünyanın En Önemli Dergilerinden Forbes'un 'Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri' Ödülü Sahiplerini Buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pirim Müjdesi İşverenleri Heyecanlandırdı