Son Dakika Haberleri: 35 Kişinin Yaralandığı Kazayı Yapan Şoför Serbest Kaldı

35 Kişinin Yaralandığı Kazayı Yapan Şoför Serbest Kaldı

38 dakika önce

Bursa'da 35 kişinin yaralandığı cenaze otobüsünün şoförü, ifadesinin ardından serbest kaldı.

35 Kişinin Yaralandığı Kazayı Yapan Şoför Serbest Kaldı, System.String[]
Bursa'da 35 kişinin yaralandığı cenaze otobüsünün şoförü, ifadesinin ardından serbest kaldı.

Kaza Bursa-Keles kara yolu Karaıslah köyü yakınlarında meydana geldi. Osmangazi'ye bağlı Soğanlı Mahallesi'nden aldığı vatandaşları Keles ilçesinin Harmanalan köyündeki cenazeye götüren 16 BLD 17 plakalı ilçe belediyesine ait otobüs, Bursa-Keles kara yolunun Karaıslah köyü yakınlarında yan yattı. Kazada şoförle birlikte 35 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, UMKE, jandarma, 112 ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, şoför Eren C. ayakta tedavi edildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan şoför ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:09 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yerli ve Yabancı Turistler Gölyazı'ya Akın Ediyor "Cep Telefonunu Kaybetti" Diye Eşini Öldürdü, Mahkemede "Kaza" Dedi Dolu Sebebiyle Kayganlaşan Yolda Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı İşte Galatasaray'ın Bursa Kadrosu! 2 Yıldız Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 18:47:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 35 Kişinin Yaralandığı Kazayı Yapan Şoför Serbest Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]